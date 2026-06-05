Niğde'de küçükbaş hayvancılığa dev destek! Faizsiz finansman desteği sağlayacak protokol imzalandı

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"Bir yıl geri ödemesiz, üç yıl eşit taksitlerle geri ödenecek bu destek sayesinde sürülerimizin en az 100 baş damızlık dişi küçükbaş hayvan kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Bu proje yalnızca finansman desteğinden ibaret değil; hayvan seçiminden sağlık kontrollerine, aşılamadan sigortalamaya kadar tüm süreçler titizlikle takip edilecek" dedi.