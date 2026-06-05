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Ünye'de çöp kamyonu ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı

05.06.2026 - 22:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ORDU (İHA)

Ünye'de çöp kamyonu ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, çöp kamyonu ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Aydıntepe Mahallesi Ünye-Çaybaşı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı yönünden Ünye istikametine seyir halinde ilerlemekte olan çöp kamyonu ile karşı şeritten gelen Emre B. yönetimindeki 52 AGS 364 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Emre B., kabin içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine hızla intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre B. tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ünye-Çaybaşı karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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