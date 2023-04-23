GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Özer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
ABONE OL

Bakan Özer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında "Tüm dünya çocuklarıyla birlikte geleceğimizin ışığı evlatlarımızın ve kıymetli milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

23.04.2023 - 08:55 |
Bakan Özer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İşte Bakan Özer'in 23 Nisan mesajı...

Demokrasi yolculuğu 103 yıl önce başladı! İşgal altında seçim yapıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDemokrasi yolculuğu 103 yıl önce başladı! İşgal altında seçim yapıldıHaberi Görüntüle

"Aziz Milletimiz,

Millî irade ve bağımsızlığımızın simgesi olan TBMM'nin 103. kuruluş yıl dönümünde, Atatürk'ün ülkemiz ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın kıvancını yaşamaktayız. "Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir." ilkesiyle taçlanan bu kutlu günde göğsümüz, mukaddes vatanımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza duyduğumuz inanç ve güvenle kabarıyor.

Gelecekte dünyamız için atacakları adımların bizimkilerden çok daha büyük olacağına inandığım evlatlarımızın ufuklarını genişletmek yolunda kararlılıkla çalışıyoruz. Bu uğurda en büyük fedakârlıkları yapmaktan çekinmemiş, başta cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden birinci Meclis'teki vekillerimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Tüm dünya çocuklarıyla birlikte geleceğimizin ışığı evlatlarımızın ve kıymetli milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

    GÜNCEL HABERLER

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Birçok kente sarı kodlu uyarı, fena vuracak, işte il il hava durumu raporu

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Birçok kente sarı kodlu uyarı, fena vuracak, işte il il hava durumu raporu

    Tarımsal üretime kuraklık ayarı

    Tarımsal üretime kuraklık ayarı

    Anıtkabir'e ziyaretçi akını! TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de

    Anıtkabir'e ziyaretçi akını! TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de