Bakan Özer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İşte Bakan Özer'in 23 Nisan mesajı...

"Aziz Milletimiz,

Millî irade ve bağımsızlığımızın simgesi olan TBMM'nin 103. kuruluş yıl dönümünde, Atatürk'ün ülkemiz ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın kıvancını yaşamaktayız. "Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir." ilkesiyle taçlanan bu kutlu günde göğsümüz, mukaddes vatanımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza duyduğumuz inanç ve güvenle kabarıyor.

Gelecekte dünyamız için atacakları adımların bizimkilerden çok daha büyük olacağına inandığım evlatlarımızın ufuklarını genişletmek yolunda kararlılıkla çalışıyoruz. Bu uğurda en büyük fedakârlıkları yapmaktan çekinmemiş, başta cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden birinci Meclis'teki vekillerimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Tüm dünya çocuklarıyla birlikte geleceğimizin ışığı evlatlarımızın ve kıymetli milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."