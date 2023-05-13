Bakan Özer: 14 Mayıs’taki büyük imtihandan da daha güçlü çıkacağız

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, seçim çalışmaları kapsamında Aybastı ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Özer, “Bugün beyin göçünden bahsediyorlar. Türkiye ile ilgili bir algı operasyonu yapıp, sanki ülkede özgürlükler yokmuş gibi yetenekli gençlerimizin ülkeyi terk ettiğinden bahsediyorlar. Peki başörtüsü yasaklarından dolayı imkanı olan kadınlarımız yurt dışına gittikleri zaman beyin göçü olmuyor muydu? Ama umurlarında değildi. Bakın bu ülkenin imam hatip lisesine, meslek liselerine giden öğrencilerin hayatını kararttılar kat sayı uygulamasıyla. Amaç neydi? Amaç; dinini bilen, değerlerini bilen, kültürünü tanıyan vali olmasın istediler. Öğretmen olmasın istediler. İş adamı olmasın istediler. Peki kim kaldırdı bu uygulamayı? Sayın Cumhurbaşkanımız kaldırdı. Amaçlarına ulaşabildiler mi? Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var” diye konuştu.





‘CUMHURBAŞKANIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’



Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacaklarını da belirterek, “İnşallah 14 Mayıs’tan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni bir ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıyor. Sadece tesadüfen seçim için gelen değil, sizinle birlikte yol yürüyen, sizinle birlikte gülen, sizinle birlikte ağlayan bir hayatı sizinle birlikte yaşayacağız. Ama en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızı asla yalnız bırakmayacağız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak nasıl daha öncesinde dünya kadar entrikadan, tuzaktan daha güçlü bir şekilde çıkmışsak, bu 14 Mayıs’taki büyük imtihandan da daha güçlü çıkacağız” ifadelerini kullandı.



Partisinin eski yöneticileri ile de bir araya gelen Bakan Özer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu Serbest Bölgesi kararının Resmi Gazetede yayınlandığını açıkladı.