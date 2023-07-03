Bakan Osman Aşkın Bak, 3. Avrupa Oyunları’nı değerlendirdi: Gurur duyulacak bir tablo

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli sporcuların Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nda elde ettiği sonucu “Gurur duyulacak bir tablo” olarak değerlendirirdi. Bakan Bak, elde edilen bu başarının önümüzdeki süreçte başta 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olmak üzere artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nı Türkiye 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 38 madalya ile tamamladı. 48 ülkeden 7 bin 300 sporcunun 26 branşta katıldığı oyunlarda Türkiye, 19 branşta 103’ü kadın, 90’ı erkek olmak üzere 193 sporcuyla madalya mücadelesi verdi.

Milli sporcular, oyunlarda en çok altın ve toplam madalya sayısına ulaşırken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için 7 de kota kazanmayı başardı.

"MİLLİLERİMİZİN POLONYA’DA ELDE ETTİĞİ SONUÇ GURUR DUYULACAK BİR TABLO"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 3. Avrupa Oyunları’nda elde edilen başarıyı değerlendirdi. Türkiye’nin Avrupa Oyunları’nda, 19 branşta 193 sporcuyla mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Bak, “Sporcularımız, oyunlarda 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalya ile milletimizi gururlandıracak sonuçlara imza attı” dedi.

Bakan Bak, son yıllarda elde edilen başarıların 2002 yılından bu yana doğru ve planlı bir şekilde izlenen bir spor politikasının neticesi olduğuna işaret ederken, ‘’Geldiğimiz süreçte ülkemiz, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla gurur duyulacak bir seviyede” diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak, 3. Avrupa Oyunları’nda elde edilen bu başarının, önümüzdeki süreçte başta 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olmak üzere artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Bakan Bak, ‘’Polonya’da alınan bu madalyalar, Paris 2024’ün de işaret fişeği niteliğinde. Milli sporcularımızın gösterdiği performansın ve elde ettikleri başarıların artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum.’’ şeklinde konuştu.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Bakan Osman Aşkın Bak, 3. Avrupa Oyunları'nı 9'ar altın ve gümüş ile 20 bronz olmak üzere toplam 38 madalya ile tamamlayan milli sporcular için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen, 19 branşta 193 sporcu ile temsil edildiğimiz 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele eden sporcularımız ile gurur duyuyorum. Avrupa Oyunları'nı 9'u altın, 9'u gümüş ve 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu süreçte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota alan 7 sporcumuzu da tebrik ediyor, sporcu kardeşlerime Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği olanlara da teşekkür ediyorum."