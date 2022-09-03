Bakan Muş, dayısının cenazesine katıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden dayısı Muhammet Çakal için Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Bakan Muş, aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye Vali İsmail Ustaoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora ve Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda kişi katıldı. Muhammet Çakal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.