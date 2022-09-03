GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Muş, dayısının cenazesine katıldı
HaberlerGündem Haberleri Bakan Muş, dayısının cenazesine katıldı
ABONE OL

Bakan Muş, dayısının cenazesine katıldı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş'un vefat eden dayısı Muhammet Çakal (73), Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Bakan Muş, diğer aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti.

03.09.2022 - 14:37 | | Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
Bakan Muş, dayısının cenazesine katıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden dayısı Muhammet Çakal için Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Bakan Muş, aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye Vali İsmail Ustaoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora ve Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda kişi katıldı. Muhammet Çakal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

GÜNCEL HABERLER

İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'de korkutan deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te: KIZILELMA dünya harp tarihinde oyun değiştirici

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te: KIZILELMA dünya harp tarihinde oyun değiştirici

Kredi müjdesi! Yüz binleri kapsıyor, indirimli sunulacak

Kredi müjdesi! Yüz binleri kapsıyor, indirimli sunulacak