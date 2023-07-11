Mehmet Şimşek: Rezervlerde gözlenen artış cesaret vericidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervleri ile ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:

"Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir.

'HIZLI ARTIŞ CESARET VERİCİDİR'

Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."