Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması: 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik
29.04.2025 - 17:14Güncellenme Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 25 bin 17 binanın incelendiğini bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
İstanbul'da bugün itibarıyla;
📌 25 bin 17 binayı inceledik.
📌 22 bin 89 binanın hasarsız,
📌 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.
Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız.