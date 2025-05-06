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GündemEşini kaybetti 92 yaşında kızına sığındı! Hastalığını keşfeden doktorlar bile şoke oldu
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Eşini kaybetti 92 yaşında kızına sığındı! Hastalığını keşfeden doktorlar bile şoke oldu

Şerife Ay Zonguldak'ta yaşıyor. Eşini kaybettikten sonra kızının evine sığınan Ay bir gece aniden başlayan karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Kadının bağırsağından çıkanlar doktorları bile şoke etti.

• 06 Mayıs 2025 - 07:25 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2025 - 07:25 • Son Güncelleme:
1Eşini kaybetti 92 yaşında kızına sığındı Hastalığını keşfeden doktorlar bile şoke oldu

Milliyet'ten Betül Yasemin Keskin'in haberine göre 92 yaşındaki Şerife Ay'ın bilinen ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Eşini kaybettikten sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan çocuklarının yanına taşınmış, hayatına sakin bir şekilde devam ediyordu. Ancak 5 Şubat sabahı her şey değişti. Karnında aniden başlayan şiddetli ağrı kısa sürede kusma nöbetlerine dönüştü. Endişelenen çocukları vakit kaybetmeden onu hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler doktorları bile şaşkına çevirdi: Ay’ın mide ve ince bağırsağında çok sayıda yabancı cisim vardı. Üstelik kan değerleri de normalin oldukça üzerindeydi. Acil olarak ameliyata alınan yaşlı kadının bağırsağını tıkayan 4 santimetrelik taş çıkarıldı. Ancak asıl şok, operasyon sırasında yaşandı. Doktorların ifadesine göre bu taş, bağırsaktaki çürüme ve delinmeye neden olan yığınların yalnızca başlangıcıydı.

2ÇEKİRDEKLERİ AYIRACAKTIM, SUÇ BENDE

'ÇEKİRDEKLERİ AYIRACAKTIM, SUÇ BENDE'



AA'nın haberine göre Zonguldak BEUN Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ince bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları doktorlar tarafından alındı ve sağlıklı bölümleriyle birleştirildi. Şerife Ay'ın yaşadığı sağlık sorununun bir numaralı nedeni midesinden çıkan 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğiydi. Üstelik toplam 63 çekirdeğin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş da çıkarıldı. 2 saat süren ameliyatın ardından 5 günlük yoğun bakım sürecini tamamlayan Şerife Ay sağlığına kavuştu.

Hurma ve zeytin yemeyi çok seven Şerife Ay'ın midesinde biriken 63 çekirdek ve taşlaşmış parçalar yılların birikimiydi. Hurma ve zeytin yerken yuttuğu çekirdeklerin ona bu kadar zarar vereceğini bilmiyordu. Sağlığına kavuştuktan sonra verdiği röportajda şu cümleleri kullanarak hem kendi sürecini anlattı hem de aynı hatayı yapan kişileri uyardı:

3Eşini kaybetti 92 yaşında kızına sığındı Hastalığını keşfeden doktorlar bile şoke oldu

"Ben böyle olacağımı ne bileyim. Kızım 'Anne bana çekirdekleri versene' derdi ve ben 'Olmaz' deyip yutardım ama zamanla ne ekmek yiyebildim ne su içebildim. Boğazıma her şey tıkandı. Ölüyorum sandım. Beni hastaneye götürdüler. İyileşmem için ne yapılması gerektiğini söylediler. Daha sonra bizi Zonguldak'taki hastaneye götürdüler. Şu an iyiyim. Bir daha asla çekirdeklere elimi sürmem. Çekirdekleri ayıracaktım, suç bende. Kimse çekirdek yutmasın."

4DOĞAL OLUNCA FAYDALI DA OLMUYOR

DOĞAL OLUNCA FAYDALI DA OLMUYOR



92 yaşındaki Şerife Ay, hurma ve zeytin çekirdeklerini yutan ilk kişi değil. Üstelik bunu yapanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Çünkü halk arasında yıllardır dolaşan yanlış bir bilgi var. Hurma ve zeytin çekirdeklerinin zararsız olduğu, hatta bazılarına göre mideye inmeden yemek borusunda erimeye başladığı düşünülüyor. Ancak bu iddiaların hiçbir bilimsel dayanağı yok. Gastroenteroloji Uzman Prof. Dr. A. Emre Yıldırım da kulağa hoş gelen bu iddiaların yalnızca bir hayâl ürünü olduğunu ve aslında ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğinin altını çiziyor.

Prof. Dr. Yıldırım, bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmaların zeytin çekirdeği yutmanın faydalı olduğuna dair hiçbir geçerli veri ortaya koymadığını, bazı deneysel çalışmalarda yeşil zeytin çekirdeğin laboratuvar ortamında asitle parçalandığında hücresel düzeyde iltihap azaltıcı, ağrı kesici ve antioksidan etkiler gösterebileceğini belirtti. Ancak hiçbir insan çalışmasında bu etkilerin doğrulanmadığını ve zeytin çekirdeğinin tedavi edici veya hastalık önleyici bir ajan olarak önerilmediğini de ekledi. Çekirdeğin insan midesinde sindirilerek parçalanabileceğine ve yararlı maddelerinin kan dolaşımına geçtiğine dair kanıt bulunmadığına dikkat çeken Prof. Dr. A. Emre Yıldırım, "Sağlık açısından hiçbir kanıtı olmayan bir uygulamanın 'doğal' olduğu gerekçesiyle faydalı kabul edilmesi mümkün değil" dedi.

5Eşini kaybetti 92 yaşında kızına sığındı Hastalığını keşfeden doktorlar bile şoke oldu



'OLUŞAN TAŞ KÜMELERİ İÇİN OPERASYON ŞART'

Yutulan sert çekirdeklerin mide ve bağırsaklarda birikerek tıkanıklık, bağırsak delinmesi ve hatta apandisit gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dair birçok vakanın bilimsel literatürde belgelendiğini belirten Prof. Dr. A. Emre Yıldırım, "Özellikle sindirim sisteminde 'taş kümesi' oluşturmuş çekirdeklerin cerrahi müdahale gerektiren komplikasyonlara neden olduğu biliniyor. Öyle ki birçok hasta ancak ameliyatla bu sağlık problemlerinden kurtulabilir" açıklamasını yaptı.

Gastroenteroloji uzmanları tarafından mide şikayetleri nedeniyle yapılan endoskopik incelemelerde zeytin çekirdeğinin mide içinde görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Yıldırım, karşılaştığı bir vakayı da şöyle anlattı: "Benim karşılaştığım bir vakada, ülser içine saplanmış zeytin çekirdekleri nedeniyle mide kanamasının ortaya çıktığı ve hayati tehlikeye neden olan kanamayı acil olarak endoskopik yöntemlerle tedavi ettiğim olmuştu. Ne yazık ki her hasta şanslı olmayıp büyük ve riskli ameliyatlara ihtiyaç duyabiliyor."