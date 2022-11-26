Bakan Kurum'dan Düzce depremi açıklaması: Ağır hasarlı 181 yapı yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin, 181 yapıda ağır hasar bulunduğunu belirtti.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.