Bakan Kurum’dan DEM Partili Koçyiğit’e ‘şantiye şefi' yanıtı: Bizim için büyük bir gurur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bakan Kurum’un deprem bölgesiyle ilgili konuşmasını eleştirerek, “Gelmiş burada Şehircilik Bakanı anlatıyor. Tam 30 dakikalık konuşmanın 27 dakikasını yaptığı inşaatları anlattı. Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi. Şurada şu binayı yaptık, burada bu binayı yaptık. Böyle şey olabilir mi?” tepkisini gösterdi.

BAKAN KURUM: ŞAŞKINLIKLA DİNLEDİM

Söz isteyen Bakan Kurum ise Koçyiğit’e “Şimdi DEM Parti'li Grup Başkanvekili'ni hakikaten şaşkınlıkla dinledim. Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. Sayın Başkan şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben şantiye şefiyim. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim” cevabını verdi.