Bakan Kurum’dan DEM Partili Koçyiğit’e ‘şantiye şefi' yanıtı: Bizim için büyük bir gurur
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında kendisine “Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil şantiye şefi” diyen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit’e tepki gösterdi. Bakan Kurum, “Şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben deprem bölgesinin şantiye şefiyim” yanıtını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bakan Kurum’un deprem bölgesiyle ilgili konuşmasını eleştirerek, “Gelmiş burada Şehircilik Bakanı anlatıyor. Tam 30 dakikalık konuşmanın 27 dakikasını yaptığı inşaatları anlattı. Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi. Şurada şu binayı yaptık, burada bu binayı yaptık. Böyle şey olabilir mi?” tepkisini gösterdi.
BAKAN KURUM: ŞAŞKINLIKLA DİNLEDİM
Söz isteyen Bakan Kurum ise Koçyiğit’e “Şimdi DEM Parti'li Grup Başkanvekili'ni hakikaten şaşkınlıkla dinledim. Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. Sayın Başkan şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben şantiye şefiyim. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim” cevabını verdi.