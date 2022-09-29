Bakan Kurum'dan Ardahan'daki depreme ilişkin flaş açıklama

Ardahan'ın Göle ilçesinde 27 Eylül'de saat 17.08'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. Deprem, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi.

BAKAN KURUM TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtirken sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, "Ardahan Göle’deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasar tespitleri hızlıca tamamlayıp, adımlarımızı atacağız." dedi.