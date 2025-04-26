Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 81 ili kapsayan yeni sosyal konut kampanyası yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100'de "Özel Röportaj"ın konuğu oldu.

Kurum, İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan 6,2'lik deprem sonrası yeniden gündeme gelen İstanbul'un beklenen büyük depreme karşı hazırlığı başta olmak üzere birçok merak edilen soruyu yanıtladı.

"Tüm Türkiye'de sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacak"

Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili bir müjdeyi de duyurdu.

Kurum, bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yeni bir sosyal konut kampanyası olacak"

"Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. 2025 yılında da tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'teki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi de vermiş olalım".

Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

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"Daireleri az hasar almış ev sahipleri de 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edilecek"

Bakan Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına 6,2’lik deprem sonrası daireleri az hasar almış vatandaşların da dahil edeceğini de belirtti.

Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla tespitimiz 101 az hasarlı binamız var. Arkadaşlarımız birkaç gün içinde bütün hasar tespitlerini tamamlayacak. Bunun ardından 6.2'lik depremdeki az hasarlı bina sahipleriyle irtibata geçilecek ve vatandaşlarımız isterlerse yarısı bizden kampanyasına dahil edilecek.

Bunun dışında kentsel dönüşümle ilgili başkanlığımız var İstanbul'da. Buraya başvuru yapabilirler. ALO 181'i arayarak da Yarısı Bizden'e başvuru için bilgi alabilirler".

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İşte depremden en fazla hasar ihbarı gelen ilçeler:

Kurum, İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan 6,2'lik deprem ve artçıları sonrası 6 bin 539 bina hasarı ihbarı alındığını da açıkladı.

Kurum, bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti.

En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu.

Süren konut çalışmalarıyla ilgili detaylardan da bahseden Kurum, şu an İstanbul'da 44 bin konutun inşasının devam ettiğini aktardı.

"Sosyal konutun Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi yok"

Bakan Kurum, Arnavutköy Sosyal Konut Projesi'yle ilgili Kanal İstanbul iddialarına ilişkin şunları aktardı:

"Söyledikleri konutların içerisinde bir tane lüks konut yok. Göstersinler varsa, ben eminim kendimden. Orada 28 bin konut başlattık, hepsi sosyal konut. Suyunu vermekten imtina ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi, 'Bu konutlara su vermem.' diyor. Biz yapacağız, onlar da su vermeyecekmiş. Hastaneye yol getirmediler ya... Resmi yazıyla diyor ki, 'Biz buraya su veremeyiz, kanalizasyonunu bağlayamayız. O bağlasa da bağlamasa da, su verse de vermese de biz o konutları söz verdiğimiz gibi yapacağız. Onlar yapmazsa biz yapacağız. Bu sosyal konutun Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi yok."

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan'ın AFAD'da gerçekleşen toplantılara katılmadığına ilişkin iddialara da Kurum, Aslan'ın toplantıda olduğunu ve kendisine İstanbul'da dönüşümle alakalı her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirttiğini söyledi.

Kurum, Hatay Samandağ'da rezerv alan polemikleriyle ilgili de "Samandağ'da da belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, valimizle hep birlikte gittik. 'Vatandaşımız ne istiyor, nerede yapılmasını istiyor', o istişareyi birlikte gerçekleştirdik. Beraber karar aldık. Şehrin içindeki belirli yerlerde rezerv alanlarda konutlar o bölgelerde, olmayanı da sağlam zemin neredeyse oraya çalıştık. Kamu mülkiyeti varsa ilk önce ona baktık. Yoksa mecburen şahısların alanlarını kamulaştırmak durumundayız. Bu istişareyi de belediye başkanımızla birlikte yaptık. Orada kamulaştıracağımız arsanın hak sahibi 2-3 kişi itiraz ediyor. Edebilir. Parası, bedeli neyse o bedeli ödemek suretiyle kamulaştırıyoruz. Depremden etkilenen, hak sahibi olan vatandaşlarımız için bir yerde yapmamız gerekiyor. Bilim insanlarımız da diyor ki, 'Sağlam zemin şurası.' ve orada o istişare çerçevesinde kamulaştırma işlemimizi yapıyoruz. Ki Belediye Başkanımız da bana teşekkür etti. Geldi, bizi ziyaret etti." açıklamasında bulundu.

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Deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan da söz eden Kurum, bölgede verilen sözlerin tutulacağını bildirdi.