Bakan Kurum açıkladı! Kocaeli'ne 5200 yeni konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim güzel Kocaeli’miz burada dip çamuru temizliğini başlatmak için burada tüm kardeşlerimizle, gençlerimizle bir aradayız. Bugün Kocaeli’miz için Kocaeli’nin geleceği için tarihi bir gündür. Marmara’mız için tarihi bir gündür. İzmit Körfezi’mizin dibinde onlarca yıl birikmiş, balıkların yaşayamadığı, insanların yanında gezerken etkilediği 8 milyon ton çamurdan kurtaracağız.

‘KOCAELİ’MİZ, MARMARA’MIZ TERTEMİZ HALE GELECEK’

Deniz ekosistemini koruma altına alacağız. Böylelikle sadece Kocaeli’miz değil, tüm Marmara’mız tertemiz hale gelecek. Biz meydanlarda söyleyip boş vaat verenlerden değiliz. Biz AK Partiyiz.

Marmara’nın doğusunda başlattığımız bu projeyi sadece İzmit Körfezi’mizde değil. Bütün Marmara çevresinde yapacağız. İnşallah 100 yıllar boyunca varlığını sürdüren körfezimizi, Marmara Denizi’mizi en güzel, temiz doğal haliyle gençlerimize bırakacağız.

‘2275 KONUTUN İNŞA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR’

Şu an halihazırda 2275 konutumuzun inşa çalışmaları devam ediyor. Tabi Kocaeli’ne yaptığımız yatırımlar hiçbir zaman yeterli görmedik. İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam proje kapsamında 5200 yeni konut, 450 sanayi dükkanı, 1500 konutluk arsamızı vatandaşlarımız kendi evlerini yapabilsin diye Kocaelili kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz.

Kuraları çektik, hak sahiplerini belirledik, hızlı bir şekilde süreçlerimiz yürüyor.

İzmit’te Cedit, Çayırköy, Körfez’de Dilovası, Tavşancıl, Çavırovası kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Gölcük’te Denizevler Mahallesi var. 200 bin metrekare alan. 200 bin metrekare alanda hak sahiplerini Sivritepe Mahallesi’nde yaptığımız konutlara yerleştirdik. Benzer bir süreci Körfez Kabakoz’da devam ediyor. Gölcük Merkez, Çayırova, Şeker Mahallesi’nde küçük sanayilerin taşınmasında büyükşehir belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz.

Bugün verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dilovası OSB’yi kapattık ve Dilovası daha temiz olacak. Makine üretiminin yapıldığı temiz bir sanayi bölgesinin kurulması için çalışmaları başlattık. Vatandaşları taşıyacağımız konutların inşa süreçleri, arsa planlama süreci devam ediyor. Dilovası’ndaki kardeşlerimiz daha huzurlu yaşayacak.

Mahallemizi inşa ediyorsak aynı anlayışla Dilovası’nda da bu süreci yürüteceğiz. Gölcük Dumlupınar Mahallesi’ndeki çalışmaları tamamladık. Milletimize, esnafımıza tam anlamıyla hizmet veremeyen sanayi sitesini yapacağımız yeni sanayi alanına taşıdık.

Esnafımıza çalışacakları, daha konforlu bir ortamı sağladık. Bunun yanı sıra yine yeşilin ve mavinin şehri, Kocaeli’mizde siz kıymetli kardeşlerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için yeni yeşil alanlar kazandırıyoruz. Yeşil alan miktarını artırıyoruz. 3.8 milyon metrekere büyüklüğünde 14 millet bahçesi yapıyoruz. Bu yaklaşık kişi başı 1.5-2 metrekare ilave yeşil alan demek. Her bir Kocaelili kardeşim için 1,5-2 metrekare yeşil alanı Kocaeli Büyükşehir Belediye’mizle birlikte çalışıyoruz, kazandırıyoruz.

Biz AK Parti’yiz, milletimize sevdalısı olduğu hizmetleri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir açılıştan bir açılışa koşuyoruz. Bizi arayan Kartal’ta bina çökmüştür, Kartal’daki binanın enkazında bulur. Bizi arayan Kastamonu’da Rize’de sel olmuştur. O selde vatandaşımızın dizinin dibinde bulur.

‘DEPREMİN ÜZERİNDEN SİYASET YAPANLAR VAR’

Biz bugün Kocaeli’ne geldik. 120 milyon dolarlık projeyi, çevre projesini Kocaeli için başlatıyoruz.

Yerli milli ekonomimiz için, ekonomimizin güçlü olması için İstanbul’da finans merkezini inşa edenler, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek için gece gündüz çalışanlar var. Bir taraflarda gençlerimizi çarpık kentleşmeye terk eden, tek bir konut bile dönüştüremeyen, deprem, selde 1-2 saatten fazla uğramaktan başka bir şey yapmayan, depremin üzerinden siyaset yapanlar var.

‘127 BİN KONUT RAKAMIN ULAŞAN CUMHUR İTTİFAKI’MIZ VAR’

Afetin hemen ardından 15’inci gününde ilk sözleşmelerini yapan, 46’ncı günce temellerini atan, bugün 127 bin konut rakamına ulaşan Cumhur İttifakı’mız var.

‘4 YIL GEÇTİ, 1500 KONUTUN ANAHTARLARINI TESLİM EDEMEDİLER’

İstanbul’da deprem bütçesini 6 kat düşürdüler, parayı reklama harcadılar, çeşmelere, musluklara, 6 kat düşürdüler. 5 yılda dediler ki 100 bin konut dönüştüreceğiz. Her yıl 20 bin konut sözü, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz dediler. 4 koca yıl geçti. 1500 konutun anahtarlarını teslim edemediler.

Bundan tam 4 yıl önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ne diyordu? Martın sonu bahar olacak diyorlardı. Ne hikmetse biz o baharı ne İstanbul’da, ne Ankara’da, ne İzmir’de göremedik. Ama ne gördük biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük. Bir türlü bitmeyen metro hatlarını gördük. Meydanlarda söz verilip sözlerin tutulmadığını gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik."