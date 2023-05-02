Edirne ValiliÄŸi, tarlalarÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde konaklama, barÄ±nma maksatlÄ± yapÄ±larÄ± konumlandÄ±racak ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalar yapanlar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemde Ã¶zellikle sahil ÅŸeridine yakÄ±n tarÄ±msal arazilerde â€˜tiny houseâ€™ adÄ± ile bilinen konaklama ve barÄ±nma maksatlÄ± yapÄ±larÄ± konumlandÄ±racak ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sosyal medya Ã¼zerinden kooperatif hisse satÄ±ÅŸÄ± gibi yasa dÄ±ÅŸÄ± usullerinin denendiÄŸinin tespit edildiÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca KeÅŸan ilÃ§esine baÄŸlÄ± DaniÅŸment ve GÃ¶kÃ§etepe kÃ¶ylerinde bazÄ± tarla vasÄ±flÄ± taÅŸÄ±nmazlarda toprak koruma, arazi kullanÄ±mÄ± ve imar kanunlarÄ± ile Edirne kapsamÄ±na alan Ã¼st Ã¶lÃ§ekli mekansal plana aykÄ±rÄ±lÄ±k oluÅŸturulduÄŸunun belirlendiÄŸi bildirildi. ÃœstÃ¼nde yapÄ± olan parsellerde mÃ¼hÃ¼rleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, yasaya aykÄ±rÄ± davrananlar hakkÄ±nda kanunun â€˜TarÄ±m arazilerini, tescili mÃ¼mkÃ¼n olmayan fiili hisseler oluÅŸturarak arazinin hisselere tekabÃ¼l ettiÄŸi kabul edilen kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n zilyetliÄŸini, bir Ã¶zel hukuk tÃ¼zel kiÅŸisinin faaliyeti kapsamÄ±nda bu tÃ¼zel kiÅŸiyle Ã¼yelik veya ortaklÄ±k iliÅŸkisi kurarak devretmek veya bu iÅŸlere aracÄ±lÄ±k etmek suretiyle arazinin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bozulmasÄ±na ve amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±na sebebiyet verenlere 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis ve yÃ¼z gÃ¼nden bin gÃ¼ne kadar adli para cezasÄ± verilirâ€™ hÃ¼kmÃ¼ne istinaden KeÅŸan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu ifade edildi.Â

TarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve imar kirliliÄŸinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi adÄ±na benzeri uygulamalara iliÅŸkin denetimlerin sÄ±kÄ± ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dile getirilen aÃ§Ä±klamada, yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸimler karÅŸÄ±sÄ±nda maÄŸduriyet yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na vatandaÅŸlarÄ±n yetkili kurumlardan bilgi edinmesi ve dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.Â