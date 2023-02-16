Bakan Kurum, Malatya'yı havadan inceledi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da helikopterle incelemelerde bulundu.
16.02.2023 - 13:19 | | Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelip, helikopterle şehri inceledi. Yıkılan binaların üzerinden geçen Kurum, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile valiler, belediye başkanları, ordu komutanları, milletvekilleri, emniyet müdürleri, daire başkanları ve müdürler de yer aldı. (DHA)