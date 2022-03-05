Bakan Kurum, Kıbrıs gazisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştürdü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm kapsamında İstanbul’un Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde 144 bağımsız bölümden oluşan 1. Etap konut ve iş yerlerinin tapu ve anahtarlarını hak sahiplerine verildiği ve 280 bağımsız bölümden oluşan 2. Etabın temelinin atıldığı törene katıldı.

Tören sonrası 1. Etapta yer alan tamamlanmış ve teslimi gerçekleştirilmiş konutları gezen Bakan Murat Kurum, tapu ve anahtarını alarak yeni sıcak yuvalarına kavuşan bir aileye de ziyarette bulundu.

Tozkoparan Kentsel Dönüşüm konutlarında ikamet eden vatandaşlardan Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüce, kızı ve torunları tarafından misafir edilen Bakan Murat Kurum, evi gezdikten sonra Gazi Yüce’nin torunlarına hediyeler verdi.

Bakan Kurum’a evden çok memnun olduklarını söyleyen Kıbrıs Gazisi Yüce, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bizlere bu hakkı tanıdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Allah ondan binbir kat razı olsun. Bunu kendilerine iletmenizi rica ediyorum.” dedi.

Bunun üzerine Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüce ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mehmet Yüce’ye, "Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Allah, hayırlısıyla güle güle oturmayı nasip etsin." temennisinde bulundu.

Gazi Yüce ise bir Kıbrıs Gazisi olarak kendilerine tanınan haktan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, "Allah sağlığınızı daim eylesin. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Sayın Bakanıma rica ettim. Sayın Bakanımız da kırmadı beni sizi aradı. Ellerinizden öperim. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesi sonrası Kıbrıs Gazisi, "Çok sevindim. Hiç aklımın ucundan bile geçmezdi Cumhurbaşkanımızla görüşmek." diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Bakan Kurum’a aile ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur da eşlik etti.