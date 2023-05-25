GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kurum kendisine mektup yazan Yasin Taşkın’ı ziyaret etti
ABONE OL

Bakan Kurum kendisine mektup yazan Yasin Taşkın’ı ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisine mektup yazarak görmek istediğini ifade eden engelli birey Yasin Taşkın’ını evinde ziyaret etti.

25.05.2023 - 11:17 | | HABER
Bakan Kurum kendisine mektup yazan Yasin Taşkın’ı ziyaret etti

O anları resmî sosyal medya hesabından yayımladığı video ile paylaşan Bakan Kurum, “Genç kardeşimiz Yasin engeli nedeniyle evden zor çıkabiliyor. Bir mektup yazıp beni evlerine davet etmişti. Nihayet o ziyareti gerçekleştirebildik. Yasin ile uzun uzun sohbet ettik. Onun ve tüm engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

4 yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası yıllardır evde yaşamını sürdüren yüzde 68 engelli Yasin Taşkın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ulaştırılması için mektup yazarak Ataşehir AK Parti İlçe Başkanlığı’na bıraktı. Taşkın mektubunda, “Selamün Aleyküm Murat Abim, ben Yasin Taşkın 23 yaşındayım. Yüzde 68 engelliyim. 4 yıldır evdeyim. Sizi çok seviyorum. Sizi görmek istiyorum. Sizi görmek bana güç verecek” ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji haritasındaki şaşırtan görüntü! 81 ilde başlayacak, kritik uyarı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMeteoroloji haritasındaki şaşırtan görüntü! 81 ilde başlayacak, kritik uyarıHaberin Tüm Görselleri

Bakan Murat Kurum, kendisine mektup yazarak görmek istediğini ifade eden engelli birey Yasin Taşkın’ı evinde ziyaret etti. O samimi anları resmî sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Genç kardeşimiz Yasin engeli nedeniyle evden zor çıkabiliyor. Bir mektup yazıp beni evlerine davet etmişti. Nihayet o ziyareti gerçekleştirebildik. Yasin ile uzun uzun sohbet ettik. Onun ve tüm engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

"BEN ÇALIŞIP PARAMI KAZANIP ANNEME BAKMAK İSTİYORUM"

Bakan Kurum’u görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yasin Taşkın, “Murat Abi sağ olasın, Allah razı olsun. Gerçekten beni çok mutlu ettin.” dedi. 4 yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası yıllardır evde olduğunu belirten Taşkın’ın yakınları, Bakan Kurum’un ziyaretinin kendilerine moral olduğunu, Taşkın’ın Bakan Kurum’un ziyaret edeceğini öğrendiğinden beri uyumadığını belirtti. Bakan Kurum’dan, “Ben iş istiyorum. Annem ölene kadar bana bakar biliyorum ama ben çalışıp paramı kazanıp anneme bakmak istiyorum” sözleriyle iş isteyen Taşkın, Bakan Kurum’dan iş sözü aldı. Bakan Kurum ayrıca, Yasin Taşkın’a 34 numaralı adının yazdığı, imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

Depremde hasar gören evlerini güçlendirmek için biriktirdikleri altınları çalındı: 'Ev başımıza yıkılacak diye korkuyoruz'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDepremde hasar gören evlerini güçlendirmek için biriktirdikleri altınları çalındı: 'Ev başımıza yıkılacak diye korkuyoruz'Haberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

En korkunç suçların işlendiği tesis Birim 731! Canlı canlı üzerlerinde deney yaptılar...

En korkunç suçların işlendiği tesis Birim 731! Canlı canlı üzerlerinde deney yaptılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında

Yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirilecek

Yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirilecek