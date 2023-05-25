Bakan Kurum kendisine mektup yazan Yasin Taşkın’ı ziyaret etti

O anları resmî sosyal medya hesabından yayımladığı video ile paylaşan Bakan Kurum, “Genç kardeşimiz Yasin engeli nedeniyle evden zor çıkabiliyor. Bir mektup yazıp beni evlerine davet etmişti. Nihayet o ziyareti gerçekleştirebildik. Yasin ile uzun uzun sohbet ettik. Onun ve tüm engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

4 yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası yıllardır evde yaşamını sürdüren yüzde 68 engelli Yasin Taşkın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ulaştırılması için mektup yazarak Ataşehir AK Parti İlçe Başkanlığı’na bıraktı. Taşkın mektubunda, “Selamün Aleyküm Murat Abim, ben Yasin Taşkın 23 yaşındayım. Yüzde 68 engelliyim. 4 yıldır evdeyim. Sizi çok seviyorum. Sizi görmek istiyorum. Sizi görmek bana güç verecek” ifadelerine yer verdi.

Bakan Murat Kurum, kendisine mektup yazarak görmek istediğini ifade eden engelli birey Yasin Taşkın’ı evinde ziyaret etti. O samimi anları resmî sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Genç kardeşimiz Yasin engeli nedeniyle evden zor çıkabiliyor. Bir mektup yazıp beni evlerine davet etmişti. Nihayet o ziyareti gerçekleştirebildik. Yasin ile uzun uzun sohbet ettik. Onun ve tüm engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

"BEN ÇALIŞIP PARAMI KAZANIP ANNEME BAKMAK İSTİYORUM"

Bakan Kurum’u görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yasin Taşkın, “Murat Abi sağ olasın, Allah razı olsun. Gerçekten beni çok mutlu ettin.” dedi. 4 yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası yıllardır evde olduğunu belirten Taşkın’ın yakınları, Bakan Kurum’un ziyaretinin kendilerine moral olduğunu, Taşkın’ın Bakan Kurum’un ziyaret edeceğini öğrendiğinden beri uyumadığını belirtti. Bakan Kurum’dan, “Ben iş istiyorum. Annem ölene kadar bana bakar biliyorum ama ben çalışıp paramı kazanıp anneme bakmak istiyorum” sözleriyle iş isteyen Taşkın, Bakan Kurum’dan iş sözü aldı. Bakan Kurum ayrıca, Yasin Taşkın’a 34 numaralı adının yazdığı, imzalı Beşiktaş forması hediye etti.