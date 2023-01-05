Bakan Kurum 'Bu tablo umut vermiyor' diyerek uyardı

Ocak ayının ortasına doğru ilerlediğimiz bu tarihlerde son yılların en kurak kış ayları ile karşı karşıya kaldık. Yağışların çok az olduğu, soğuğu hissetmediğimiz bir dönemde kuraklık konusunda da alarm zilleri çalmaya başladı.

BAKAN KURUM: SON 52 YILIN EN SICAĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji'den gelen son verileri incelediğini belirterek, "Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor." dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ"

Kaynakların sınırsız olmadığını dile getiren Bakan Kurum, "Bu bilinçle çalışıp adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." diye konuştu.