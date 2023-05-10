Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul'un yeşil koridoru olacak

AK Parti, büyük İstanbul mitingini 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirmişti. Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



Ne dediler?



“Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.”



Biz ne yaptık?



Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk.



İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul’umuzun yeşil koridoru olacak.

Ne dediler❓



“Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.”



Biz ne yaptık❓



Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk.



İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul’umuzun yeşil koridoru olacak. pic.twitter.com/wR6pDbb6L7 — Murat KURUM (@murat_kurum) May 10, 2023