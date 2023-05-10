Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul'un yeşil koridoru olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurum, proje tamamlandığında İstanbul'un yeşil koridoru olacağını ifade etti.
AK Parti, büyük İstanbul mitingini 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirmişti. Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ne dediler?
“Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.”
Biz ne yaptık?
Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk.
İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul’umuzun yeşil koridoru olacak.
Ne dediler❓— Murat KURUM (@murat_kurum) May 10, 2023
“Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.”
Biz ne yaptık❓
Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk.
İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul’umuzun yeşil koridoru olacak. pic.twitter.com/wR6pDbb6L7