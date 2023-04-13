Bakan Kurum: Afetin yaralarını hep birlikte saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan depremlerin ardından 11 ilde meydana gelen yıkımların yaralarını sarmak için geçici yaşam alanlarının kurulumuna ve eş zamanlı olarak da kalıcı konutların yapımına hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Malatya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 6 bin 700 konutun temelinin atıldığı ve 1442 konut, 250 köy evi ile 47 konutun anahtarlarının teslim edildiği törende konuştu.

Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmasında, yangın, sel, deprem gibi son 4 yılda Türkiye’de yaşanan afetlere vurgu yaparak “Malatya’mızda; yeni yuvalarımızın temellerini atıyoruz! Malatya’mızda; bitirdiğimiz yeni konutlarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz! Arapgir’den Doğanşehir’e, Battalgazi’deki ve Yeşilyurt’taki bu şehrin tüm ilçelerinde, tüm köylerinde yepyeni bir hikâyeyi, yepyeni bir geleceği hep birlikte yazıyoruz! Biz sizleri seviyoruz. Biz Malatya’mızı seviyoruz. Malatya hep bizim yanımızda oldu. Dimdik arkamızda da oldu. Biz vatanımızı seviyoruz milletimizle birlikte yol yürüyoruz. Attığımız tüm adımları milletimizin dualarını almak için vatanımızın istikbali için atıyoruz.” diye konuştu.

“Allah’ın izniyle bir yılda 319 bini bir yılda teslim edilecek şekilde, toplamda 650 bin yeni konut yaparak, afetin 11 ilimizde açtığı yaraları tamamen saracağız”

15’inci günde sözleşmeleri imzalanan afet evleri için ilk temellerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle 46’ncı günde Kahramanmaraş’ta atıldığını hatırlatan Bakan Kurum, 94 bininci yuvanın da sözleşmesini imzaladıklarını ve inşa sürecine başladıklarını açıkladı. Bakan Murat Kurum, “Allah’ın izniyle bir yılda 319 bini bir yılda teslim edilecek şekilde, toplamda 650 bin yeni konut yaparak, afetin 11 ilimizde açtığı yaraları tamamen saracağız. Biz; ne yapıyorsak ülkemiz büyüsün diye yapıyoruz! Ne yapıyorsak, Malatya ayağa kalksın diye yapıyoruz! Annelerimizin, babalarımızın, Malatyalı kardeşlerimizin duasını almak için yapıyoruz! Ne yapıyorsak, yavrularımız yeniden gülsün diye yapıyoruz! Allah’ın izniyle 21 yıldır, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde neyi hayal ettiysek yaptık, milletimizin hizmetine en hızlı şekilde eserlerimizi sunduk. Bu işin hızı nedir diye bize soruyorlar. Bu işin nedeni milletimizdir. İşte bu hızın nedeni sizsiniz! Bu gayretin sebebi sizsiniz! Bu gelecek sizin! Bu gelecek yavrularımızın geleceği! Cumhurbaşkanımızın eser kervanının yeniden şahlanacağı bir yola çıkıyoruz! Bu yol, yeni Malatya’nın, Güçlü Türkiye’nin yoludur!” şeklinde konuştu.

“Malatya’mızı yeniden ayağa kaldırana kadar buradayız! Acınız dinene kadar; yüreğinizdeki ateş sönene kadar buradayız, sizlerle beraberiz”

Malatya’yı “davamızın kalesi” ifadeleriyle tanımlayan Bakan Murat Kurum, Millî Mücadele ruhuyla Malatya’da ve diğer 10 afet ilinde devlet ve millet olarak el ele verdiklerini ifade etti. “İşte burası Malatya! Cömert Malatya! Daima yanımızda olan Malatya! Davamızın Kalesi Malatya! İşte yeni yuvaların, işte yeni huzurlu günlerin, işte senin geleceğin! Sen güzelsin; sen en güzeline layıksın Malatya! Hayırlı olsun Malatya! Biz; ne yapıyorsak ülkemiz büyüsün diye yapıyoruz! Ne yapıyorsak, Malatya ayağa kalksın diye yapıyoruz!” diyen Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:

“Kardeşlerim, size söz veriyoruz! Nasıl ki 3 yıl önceki Malatya’mızda yaraları sarıp yeni yuvalarımızı sizlere teslim ettiysek; bugün de başta Malatya’mız olmak üzere, Malatya’mızın ilçelerinde, köylerinde, 11 ilimizde de yeni yuvalarımızı sizlere armağan edene kadar buradan ayrılmayacağız! Malatya’mızı yeniden ayağa kaldırana kadar buradayız! Acınız dinene kadar; yüreğinizdeki ateş sönene kadar buradayız, sizlerle beraberiz!”

“Cumhurbaşkanımızın eser kervanının yeniden şahlanacağı bir yola çıkıyoruz! Bu yol, yeni Malatya’nın, Güçlü Türkiye’nin yoludur”

14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçime vurgu yaparak, güçlü Türkiye’nin inşasını gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Murat Kurum, “Bugün; Cumhurbaşkanımızın eser kervanının yeniden şahlanacağı bir yola çıkıyoruz! Bu yol, Yeni Malatya’nın yoludur. Bu yol, yeni Malatya’nın yoludur. Bu yol, Güçlü Türkiye’nin yoludur. İnşallah 14 Mayıs’ta; mazlumlara el uzatan, sermayesi milletin duası, hedefi tam bağımsız Türkiye olan liderimizi, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhurbaşkanımızı, genel başkanımızı, Cumhur İttifakı’nı Malatya’mız rekor oyla destekleyecektir! Yeni yüzyılın başlangıcını yapacaktır diyorum. Bu duygularla sözlerimi tamamlarken; sizleri bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun var olun. Allah’a emanet olun.” diye konuştu.