Bakan Koca’dan sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Taşra teşkilatımızda sözleşmeli çalışan vekil ebe ve hemşirelerin, 4B sözleşmeli çalışanların, kamu dışı ASM’de çalışan sağlık personelinin, 45/A kapsamında 3 yıl kadro için bekleyen çalışanların kadroya geçirilmesine ilişkin kanuni düzenleme Mecliste kabul edildi. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.