GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması! Resmen değişti
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması! Resmen değişti
ABONE OL

Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması! Resmen değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün Nevşehir, bugün İstanbul ve Düzce Mavi kategorisine geçti. Aşılanma oranımız arttıkça salgının seyri bugün olduğundan daha çok değişecek!" ifadelerini kullandı.

22.12.2021 - 21:07 |
Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması! Resmen değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün Nevşehir, bugün İstanbul ve Düzce Mavi kategorisine geçti. Aşılanma oranımız arttıkça salgının seyri bugün olduğundan daha çok değişecek!" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

    GÜNCEL HABERLER

    TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ve Sırbistan arasındaki dostluk bizim için çok önemli

    TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ve Sırbistan arasındaki dostluk bizim için çok önemli

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum

    İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

    İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

    İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

    Sıradaki Haber
    İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu

    İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu

    Sıradaki Haber
    Asgari ücret ile ilgili flaş detay! AGİ kalkınca çalışanın maaşında düşüş olacak mı?

    Asgari ücret ile ilgili flaş detay! AGİ kalkınca çalışanın maaşında düşüş olacak mı?

    Sıradaki Haber
    İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

    İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

    Sıradaki Haber