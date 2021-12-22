Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması! Resmen değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün Nevşehir, bugün İstanbul ve Düzce Mavi kategorisine geçti. Aşılanma oranımız arttıkça salgının seyri bugün olduğundan daha çok değişecek!" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.