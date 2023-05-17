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Bakan Koca'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan 4 jandarma personeli ve 1 güvenlik korucusu için başsağlığı mesajı paylaştı.

17.05.2023 - 07:07 | | DHA
Bakan Koca'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada; 1'i korucu, 4'ü Uzman Jandarma olmak üzere vatanımızın 5 evladı şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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