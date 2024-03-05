Bakan Koca’dan personel alımı açıklaması: 8 bin personel alacağız

Sağlık atamaları ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık Bakanlığı’na 27 bin personel alımıyla ilgili ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler” dedi.

İŞKUR’DAN MÜLAKATSIZ

Sağlık Bakanlığına işçi alımlarının da olacağını hatırlatan Bakan Koca, “İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” diye konuştu.

TIPTA YANDAL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

ÖSYM’nin Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklayacağını aktaran Bakan Koca şunları söyledi: “Son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacak. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz.”

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