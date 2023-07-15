Bakan Koca'dan 'Hepatit A aşısı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halen stoklarımızda 312.000 doz Pediatrik Hepatit A Aşısı bulunuyor. 1 Milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de, Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.