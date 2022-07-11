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GündemBakan Koca'dan "hekimlere silah ruhsatı verilsin" talebine tepki
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Bakan Koca'dan "hekimlere silah ruhsatı verilsin" talebine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya cinayetini bir kez daha lanetleyerek gündemdeki şiddet olayları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, HEKİMSEN tarafından yapılan doktorlara silah ruhsatı verilmesi önerisine de tepki göstererek, "Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" ifadelerini kullandı.

11.07.2022 - 20:24 |
Bakan Koca'dan "hekimlere silah ruhsatı verilsin" talebine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlere silahlı ruhsat talebine tepki gösterdi. Koca, "Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir?" ifadelerini kullandı. Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar."

 

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