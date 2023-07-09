Bakan Koca'dan duygu dolu paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde depremde hayatını kaybeden öğrenci ve hekimler için düzenledikleri duygu dolu anmayı paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde diploma sevinci ile artık aramızda olmayan öğrenci ve hekimlerimiz için duyulan üzüntü bir aradaydı. Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.