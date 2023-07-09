GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'dan duygu dolu paylaşım
ABONE OL

Bakan Koca'dan duygu dolu paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin depremde hayatını kaybeden öğrenci arkadaşları ve meslektaşlarını andıkları duygu dolu anları paylaştı.

09.07.2023 - 16:34 | | İHA
Bakan Koca'dan duygu dolu paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde depremde hayatını kaybeden öğrenci ve hekimler için düzenledikleri duygu dolu anmayı paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde diploma sevinci ile artık aramızda olmayan öğrenci ve hekimlerimiz için duyulan üzüntü bir aradaydı. Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kocadan duygu dolu paylaşım

GÜNCEL HABERLER

Emekli maaşında hesap değişti! Ek zam müjdesi, işte yeni maaş tablosu

Emekli maaşında hesap değişti! Ek zam müjdesi, işte yeni maaş tablosu

Alacak verecek tartışmasında kan aktı! 1 ölü, 4 yaralı

Alacak verecek tartışmasında kan aktı! 1 ölü, 4 yaralı

Terör örgütüne uyuşturucu darbesi! 10 kilo esrar, 500 bin hap ele geçirildi

Terör örgütüne uyuşturucu darbesi! 10 kilo esrar, 500 bin hap ele geçirildi