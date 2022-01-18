Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası yazılı açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.

Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve Aşı programımız gündemi ile toplanmıştır. Bilim Kurulumuz omicron varyantına bağlı olarak vaka sayılarındaki artışları değerlendirmiştir. Vakaların yaş dağılımı ve iller bazında vakaların seyri incelenmiştir.

Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların %13’ü 12-19 yaş aralığında, %34’ü 20-34 yaş aralığında, %29’u 35-49 yaş aralığında, %16’sı 50-64 yaş aralığında ve %8’i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların %1.45’i hastaneye yatmış, binde 3’ü yoğun bakıma girmiş ve onbinde 1’i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise %10.11’i hastaneye yatmış, %3.11’i yoğun bakıma girmiş ve %0.99’u entübe edilmiştir.

Salgının başından bu yana halen en riskli grubumuz 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Bilim kurulumuz, aşı programının etkin şekilde sürdürülmesi ve teşvik edici tedbirlerin alınmasını şiddetle önermektedir. Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında maske kullanımı, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemi daha çok artmıştır. Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri de dikkate alınarak Bakanlığımız aşağıda maddeler halinde alınan tedbir ve prensip kararları alınmıştır.

1. Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

2. Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.

3. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

4. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.

5. Vakalar, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. 65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir.

6. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir.