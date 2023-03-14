GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
ABONE OL

Bakan Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bakan Koca, "Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü" dedi

14.03.2023 - 09:57 |
Bakan Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bakan Koca, "Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tıp 'Bayramı' olmayan bir 14 Mart. Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505'i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü."

    GÜNCEL HABERLER

    'Deprem sırasında en büyük tehlike; panik ve ezilme riski'

    'Deprem sırasında en büyük tehlike; panik ve ezilme riski'

    Ankara'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

    Ankara'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

    Üniversite öğrencisi Hilal'i sırtından tabancayla vurarak öldüren direksiyon eğitmeni için istenen ceza belli oldu

    Üniversite öğrencisi Hilal'i sırtından tabancayla vurarak öldüren direksiyon eğitmeni için istenen ceza belli oldu