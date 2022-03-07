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Bakan Koca: UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden yola çıkanları karşılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor” dedi.

07.03.2022 - 21:54 | | İHA
Bakan Koca: UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden yola çıkanları karşılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna-Romanya sınırında konuşlanan UMKE ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna-Romanya sınırında” ifadelerine yer verdi.

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