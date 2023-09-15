Bakan Koca: Türkiye'de Eris varyantı 9 kişide görüldü

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle; Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.

Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Uzmanlara göre Eris varyantı, Covid-19'un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanımlanıyor. İlk olarak Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris varyantı, hızlı bir yayılımla dünyanın diğer bölgelerine de yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Eris varyantı Covid-19’un diğer varyantlarına benzer belirtilere neden olabilir. Eris varyantının, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığı veya daha Covid-19’un bilinen ciddi semptomlarından daha ciddi semptomlara neden olup olmadığı da henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı araştırmalarda Eris varyantının önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabileceğini göstermektedir.

ERİS'İN DİĞER VARYANTLARDAN FARKI

Dünya Sağlık Örgütü, daha önce yayımladığı raporunda, daha önce "gözlem altındaki varyant" olan Omicron'un alt türevi Eris (EG.5.1) varyantının statüsünü, "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirmişti.

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmiş, Eris'in özelliklerine bağlı olarak küresel şekilde yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedilmişti.

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu tespiti yapılmıştır.



En yaygın görülen belirtiler şunlardır;



Ateş,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Nefes darlığı veya solunum güçlüğü,

Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü,

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Burun akıntısı veya tıkanıklığı,

Tat veya koku kaybı,

İshal veya mide rahatsızlığı.