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Bakan Koca: Türkiye Yüzyılı için çalışacağız

Yeni dönemde de Sağlık Bakanı olarak atanan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ortak hayalimiz Türkiye Yüzyılı için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

04.06.2023 - 15:20 |
Bakan Koca: Türkiye Yüzyılı için çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Fahrettin Koca, yeni dönemde de Sağlık Bakanı olarak atandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, önceki kabinede birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür mesajını paylaştı. "Önceki kabinede birlikte görev yaptığımız bakan arkadaşlarıma yakından tanık olduğum başarıları sebebiyle teşekkür ediyorum. Yeni kabinede beraber görev yapacağımız arkadaşlarımı kutluyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. Ortak hayalimiz Türkiye Yüzyılı için çalışacağız" ifadesini kullandı.

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