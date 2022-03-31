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Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak

Sağlık Bakanı Koca, Sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışların iyi hal indirimine neden sayılmayacağını açıkladı.

31.03.2022 - 18:50 |
Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları şöyle:TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak.

 

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