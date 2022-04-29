Bakan Koca sevindiren gelişmeyi açıkladı! İki yıl sonra bir ilk
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 24 Mart 2020'den sonra ilk kez 10'un altına düştüğünü duyurdu. Bakan Koca, "Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." ifadelerini kullandı.
29.04.2022 - 22:15 |
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Tabloda vefat sayısı 24 Mart 2020’den beri ilk kez 10’un altına düştü.