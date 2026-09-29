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GündemHem sanat hem kazanç: Erzincanlı kadınlar aile ekonomisini güçlendiriyor
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Hem sanat hem kazanç: Erzincanlı kadınlar aile ekonomisini güçlendiriyor

29.09.2026 - 08:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hem sanat hem kazanç: Erzincanlı kadınlar aile ekonomisini güçlendiriyor

Erzincan Belediyesi bünyesindeki Erzincan Meslek Edindirme Kursları (ERMEK) tarafından kadınlara yönelik cengerli kilim dokuma kursu açılacak.

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El sanatlarına ilgi duyan kadınlara yönelik düzenlenecek kurs, Dörtyol Süleyman Demirel İş Merkezi'nin 2. katında gerçekleştirilecek.

Kurs kapsamında katılımcılara cengerli kilim dokuma konusunda eğitim verilecek.

5 Ekim 2026'da başlayacak kurs hakkında bilgi almak isteyenler, ERMEK'ten bilgi alabilecek.

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Erzincan Belediyesi, el sanatlarına ilgi duyan kadınları kursa katılmaya davet etti.

 

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