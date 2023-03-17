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Bakan Koca: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normale dönüş başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normale dönüşün başladığını açıkladı.

17.03.2023 - 23:44 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Koca: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normale dönüş başladı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5 bin 562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7 bin 614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir" ifadelerinde bulundu.

 

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