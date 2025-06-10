Kayserili sanatçı Avusturya'da memleketini böyle temsil etti

Sanat da dahil Kayseri’nin bütün kültürünün tanıtımını yaptıklarını söyleyen Ahmet Kurt, "Ebru sanatını Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Hunat Medresesi’nde 14 yıldır yapıyorum ama normalde 16 yıldır da yapmaya çalışıyorum. Biz buradan 3 sanatçı gittik. Neyzen, teşbihçi ve Ebru sanatı için de ben gittim. Kayseri Valiliği’nin tanıtım standıydı. Avusturya’nın Dornbin şehriydi gittiğimiz yer. Orada 3 gün süren 18. Kültür Fuarı’na katıldık. Orada Kayserimizi olağan üstü bir şekilde üst düzey temsil ettik. Orada tespih ustamız tespih yapımını, Ebru ustamız Ebru yapımını ve deri ustamız da deri yapımını gösterdi. Kadın kooperatiflerimizden olanlar da yapmış oldukları ürünlerin orada tanıtımını yaptılar. Bu şekilde Kayserimizin bütün ürünlerini orada tanıtmaya çalıştık. Sanat da dahil. Kalabalık çok fazlaydı fakat kültürel ürünlere son zamanlarda ülkemizde ve Avrupa’da da olduğu gibi çok rağbet görmüyor. Fakat biz orada gerekeni yaptık. Kayserimizi, belediyemizi ve valiliğimizi en üst düzeyde temsil ettik" dedi.