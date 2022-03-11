Bakan Koca salgında son durumu açıkladı: Önemli ölçüde çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı. Öte yandan günlük koronavirüs tablosu da belli oldu.
11.03.2022 - 21:02 |
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum." dedi.