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Bakan Koca: Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde 7.7 şiddetinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem için bölgede “Arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediliyor” dedi.

06.02.2023 - 12:23 | | İHA
Bakan Koca: Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz.”

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