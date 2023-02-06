Bakan Koca: Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz.”

81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 6, 2023