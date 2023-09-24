Bakan Koca: Grip aşısı uygulaması başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı uygulamasının başladığını söyledi. 65 yaş üzerine çağrıda bulunan Bakan Koca, aşının ücretsiz olduğunu ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
24.09.2023 - 10:21 |
Grip aşısı uygulamasının başladığını hatırlatan Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;
Yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattık. 65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim.