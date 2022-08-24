Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları,

Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2022

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren yeni yönetmelik Beyaz Reform Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Performansa göre ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçilmişti.