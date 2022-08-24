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Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" dedi.

24.08.2022 - 20:59 | | DHA
Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerini kullandı. 

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren yeni yönetmelik Beyaz Reform Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Performansa göre ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçilmişti.

 

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