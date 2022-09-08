Bakan Koca duyurdu! Kritik kura yarın yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasının yarın yapılacağını duyurdu.
08.09.2022 - 21:36 | | DHA
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 bin 163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası yarın 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" dedi.