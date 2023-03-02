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Bakan Koca: Depremzede çocuklara ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' mobil uygulamasıyla depremzede çocuklara ruh sağlığı destek hizmeti sunduklarını duyurdu.

02.03.2023 - 11:34 | | Elif ER/ ANKARA, (DHA)
Bakan Koca: Depremzede çocuklara ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mobil telefonlara uygulama olarak indirilebilen 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' uygulamamızla depremzede çocuklarımıza, gençliğe yeni adım atan arkadaşlarımıza ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz. Uygulama 14 Şubat'tan beri aktif" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Depremzede çocuklara ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz

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