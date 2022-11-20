Bakan Koca: Bakanlığımız soruşturma başlatmıştır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta özel bir hastanede yaşanan ve sosyal medyada gündeme gelen görüntüler için, "Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır" açıklamasında bulundu.
20.11.2022 - 00:28 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.