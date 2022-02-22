Bakan Koca Aziz Sancar'ın röportajını paylaştı! Turkovac vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerinin Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile yaptığı röportajı Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, Sancar'ın Turkovac ile ilgili yaptığı "Şu andaki veriler TURKOVAC'ın çalıştığını, etkili olduğunu gösteriyor. Bana sorarsanız 3'üncü doz aşı olarak isteyen Turkovac'ı kullansın" açıklamalarını paylaşarak vatandaşları Turkovac aşısı olmaya davet etti.

Bakan Koca: Hayatla tek bağımız, sağlık çalışanlarıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de motosiklet sürücüsünün kalbinin durduğu ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle hayata döndüğü kazaya ilişkin "Bazı anlarda hayatla tek bağımız sağlık çalışanlarıdır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Edirne'de meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün kalbinin durmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, motosiklet sürücüsünün sağlık çalışanları tarafından yapılan müdahale ile hayata döndüğünü belirterek, "Kaza, dün akşam Edirne'de oldu. Bir motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Sağlık ekipleri olay yerine yetiştiğinde kalbinin durduğunu belirledi. Ve o mucizevi anlardan biri yaşandı. Sürücü, müdahaleyle hayata döndü. Bazı anlarda hayatla tek bağımız sağlık çalışanlarıdır" ifadelerini kullandı.