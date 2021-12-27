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Bakan Koca açÄ±kladÄ±! Ä°ÅŸte illere göre haftalÄ±k vaka sayÄ±sÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, Twitter'daki hesabÄ±ndan Covid-19'da 11-17 AralÄ±k'Ä± kapsayan, illere gÃ¶re haftalÄ±k vaka sayÄ±sÄ± haritasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Haritaya gÃ¶re Ä°stanbul'da 100 bin kiÅŸide gÃ¶rÃ¼len vaka sayÄ±sÄ± 244,15, Ankara'da 144,10, Ä°zmir'de 67,97 oldu.

27.12.2021 - 11:11 |
Bakan Koca açÄ±kladÄ±! Ä°ÅŸte illere göre haftalÄ±k vaka sayÄ±sÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, Twitter'daki hesabÄ±ndan Covid-19'da 11-17 AralÄ±k'Ä± kapsayan, illere gÃ¶re haftalÄ±k vaka sayÄ±sÄ± haritasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Haritaya gÃ¶re Ä°stanbul'da 100 bin kiÅŸide gÃ¶rÃ¼len vaka sayÄ±sÄ± 244,15, Ankara'da 144,10, Ä°zmir'de 67,97 oldu.

Bakan Koca aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte illere gÃ¶re haftalÄ±k vaka sayÄ±sÄ±

Bakan Koca, "11-17 AralÄ±k arasÄ±nda vaka yoÄŸunluÄŸu bir Ã¶nceki haftaya gÃ¶re en Ã§ok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, EskiÅŸehir, Trabzon, Kastamonu, NevÅŸehir, Ordu, Erzincan." dedi.

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Bakan Koca aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte illere gÃ¶re haftalÄ±k vaka sayÄ±sÄ±

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