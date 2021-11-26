Bakan Koca açıkladı: 5 ülkeye seyahat kısıtlaması
Sağlık Bakın Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bazı ülkelere bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.
26.11.2021 - 21:38 |
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verdi.