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Bakan Kirişci'den mikroçip açıklaması

Evcil hayvanlara mikroçip takma zorunluluğunda son tarih 31 Aralık. Kabine toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu sürenin uzatılabileceği sinyalini verdi. Kirişci, "Rakamların gidişatına bakarak değerlendireceğiz" dedi.

27.12.2022 - 12:08 |
Bakan Kirişci'den mikroçip açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kabine toplantısının ardından konuştu. Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde de mikroçip takıldığını hatırlatan Kirişci, "Evcil hayvanlara mikroçip uygulaması için verilen süre uzar mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Olabilir, bir bakacağız. Şu ana kadarki rakamların genel gidişatına bakarak değerlendireceğiz."

İstanbul'da barınak uygulaması

Bakan Kirişci'nin gündeminde, İstanbul’da başlatılan barınak uygulaması da vardı:

"Oradaki çalışma halen devam ediyor. 39 ilçeye yazıyı gönderdik. İlçeler kendi değerlendirmesini yapıp dönecek. Bizim hem Anadolu hem de Avrupa yakasında yerlerimiz hazır. Onlar istediklerinde, belediyelere valiler koordinasyonunda o yerleri vereceğiz."

Hayvan barınağı sorununun çözümü için İstanbul'da başlatılan uygulama ile yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer tahsis ediliyor.

Uygulama başarılı olursa diğer illerde de benzer bir yol izlenmesi planlanıyor.

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