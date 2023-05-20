Bakan Kirişci: Halka hakaret edecek kadar arsızlar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle Kahramanmaraş'tan sevgilerimizi sunuyoruz. Depremden 11 ilimiz zarar gördü. Kahramanmaraş'ta Seçim çalışmaları başarılı sürdürüldü. Bugün Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'ımızı şereflendirecek. Bu 6. ziyareti deprem sonrası. Bu geliş-gidişler vatandaş nezdinde olumlu değerlendiriliyor. Kahramanmaraş yüzde 71.88 ile ile hem deprem illeri arasında 1 numaralı şehir sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu destek doğrultusunda. Şehrimiz ile iftihar ediyoruz. Kahramanmaraş tüm zamanların en büyük desteğini verdi. İnsanımız kendine yapılanları unutmadı.

Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasını yaptığı zaman yine aynı tarzda açıklamalarda bulundu. Asıl olan YSK'nın açıklayacağı karardır denildi.

"MUHALEFET SONUÇLARI SİNDİREMEDİ"

Muhalefet sonuçları sindiremedi. İlk andan itibaren ağızlarına geleni söylediler. Onların sosyal medyadaki paylaşımları, ilk andan itibaren bir hazımsızlığın olduğunu belirtmek lazım. Milletimiz daha büyük bir dersi inşallah sandıkta gösterecek.

İbrahim Amca'mız var dedi ki, "Oğlum nasıl bir iş, adam diyor ki ben hesap uzmanıyım. Nasıl oluyor da 0.001 oyu olan 4 parti 30 vekil çıkarabiliyor. Nitelikli dolandırıcılık görüyorum" dedi. Şalvarlı bir İbrahim Amca. Anadolu insanının irfanıyla, bunlar küçümserler, şalvarlı derler ama İbrahim emmi her şeyi özetliyor. Bu millet bunu hak etmiyor.

"TEKİRDAĞ'DAKİ OLAY ÜZÜCÜ"

Bunların gerçek yüzü göründü. Tekirdağ'daki olay üzücü, sözde sosyal demokratlar. Bakanlık olarak bizim misafirhanelerimiz var. Hepsi milletimizin emrinde. Siz kalkıp diyeceksiniz ki, vatandaşlara ev vaat ederken, oradaki otellerde vatandaşlarımıza gönül açmak yerine buralardan çıkın diyecek kadar pervasızlaşan muhalefetin hangi sözüne inanalım. Bunlar halka hakaret edecek kadar arsız, hesapsız, kitapsız insanlar. Eğer 49,5 oy alsalardı yeri göğü inletilirlerdi. Biz sandıktaki sonuca rıza gösteriyoruz. Tekirdağ bir örnek bunu genele yayabiliriz. Sosyal medyadaki paylaşımlar bunu doğrular nitelikte.

Bu şehre bir şey yapılmadığı halde bu şehir Cumhurbaşkanımıza desteği verdi diyemeyiz. Ülkenin cumhurbaşkanı neredeyse 17 günde bir bu şehri ziyaret etmiş. Biz bakanlık olarak 11 ile 16 bin ton yem dağıtmışız. Bunların yapıldığını gören bir seçmen var. Kahramanmaraş bir vefa kenti.